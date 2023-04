Lenny M’Bunga – Dans Transmissions LE SPOTLIGHT, 22 septembre 2023, LILLE.

Lenny M’Bunga – Dans Transmissions LE SPOTLIGHT. Un spectacle à la date du 2023-09-22 à 21:00 (2023-09-22 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

« Que connaissez-vous de l’histoire de l’Afrique avant l’esclavage et la colonisation ? » « Pas grand chose et c’est bien normal tant on nous a appris à regarder l’Afrique et ses descendants comme les derniers de la classe… L’Afrique le continent de la guerre et des maladies… Celui qui n’a finalement rien apporté au monde moderne. Ne serait-il pas temps de changer de paradigme ? » Lenny M’Bunga est de ceux qui pensent que faire rire est un moyen de transmettre des messages bien plus puissants que de longs discours. Pendant une heure, il mélange humour et histoire pour vous en apprendre plus sur l’Afrique et sa diaspora. « Celui qui ne sait pas d’où il vient ne peut savoir où il va » et l’histoire de l’Afrique n’est pas une histoire de noirs, mais une histoire d’humanité. Lenny M’Bunga Lenny M’Bunga

Votre billet est ici

LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta Nord

21.8

EUR21.8.

Votre billet est ici