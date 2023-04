Mayel En Vrai LE SPOTLIGHT, 24 juin 2023, LILLE.

Mayel En Vrai LE SPOTLIGHT. Un spectacle à la date du 2023-06-24 à 19:00 (2023-05-05 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

Mayl El Hajaoui se dévoile dans son premier spectacle… Mayel en vrai ! À travers ce tout premier spectacle, il nous embarque dans son monde et vous invite à le découvrir : de ses origines marocaines, son arrivée à Paris, son rôle dans la série DNA et sa vie de famille, vous saurez tout des anecdotes les plus drôles de la vie de Mayel ! Dans un spectacle dynamique et joyeux alliant stand up, personnages loufoques (mais réels !) et moments de sincérité, Mayel vous ouvre les portes de son monde ! Mayel vous offre une toute autre facette de sa personnalité dans ce spectacle généreux, à l’humour ravageur mais toujours avec tendresse et bienveillance ! Alors on le découvre, en vrai ? Mayel Mayel

LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta Nord

