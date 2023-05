Mickael Bieche : Classe Moyenne Crédits , Chèques et Grand Modus LE SPOTLIGHT, 16 juin 2023, LILLE.

Mickael Bieche : Classe Moyenne Crédits , Chèques et Grand Modus LE SPOTLIGHT. Un spectacle à la date du 2023-06-16 à 19:00 (2023-06-16 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

Face à l’augmentation du coût de la vie, des crises…chacun trouve ses propres solutions pour s’en sortir. Voici les miennes : 1 : Gagner Pékin Express. Hélas ma femme et moi, on ne forme pas le bon binôme. 2 : Investir dans la pierre. Mais apparemment on est exigeant… 4 : Se détendre lors d’activités de loisir comme la randonnée, la via ferrata ou la rocade pour insulter. 5 : Rencontrer l’un des plus célèbres mannequins au monde dans sa voiture d’occasion, grand modus Eco 2. Bienvenue dans la classe moyenne. Mickael Bieche : Classe Moyenne Crédits , Chèques et Grand Modus

LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta Nord

