Paris Comedy Club LE SPOTLIGHT, 10 juin 2023, LILLE.

Paris Comedy Club LE SPOTLIGHT. Un spectacle à la date du 2023-06-10 à 19:00 (2023-04-27 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros.

C’est le nouveau rendez-vous pour découvrir les humoristes d’aujourd’hui et de demain. C’est un plateau qui se joue à guichet fermé depuis 3 ans à la Royale Factory de VERSAILLES une fois par mois , et qui commence à s’exporter dans les villes de France . Le principe est simple ; découvrir des humoristes de la scène parisienne de qualité de la nouvelle génération. Les artistes suivants participent au PARIS COMEDY CLUB : Tano, Naïm, Arnaud Cosson, Isabelle Vitari, Yann Guillarme, Patrick Chanfray ,David Voinson, Jeremy Lorca, Gaëtan Matis, David Azencot, JB Mazoyer, Thimothée Poissonnet, Didou, Yann Stotz, Perrine Perez, Marcus, Florian Lex, Clément Blouin, Fouad, Amaury de Gonzague, Mickaël Charles,Thomas Angelvy , Perrine Perrez, Anaïs Petit,Cédric Cysaire , Alexandra Pizzagall , Julien Bing , Aymeric Carrez , Alexis Tramoni , Ryad Graham , Thomas Angelvy , Klotilde , Laurent Febvay , etc Paris Comedy Club

LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta Nord

