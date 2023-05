Eddy Moniot-Com’Eddy LE SPOTLIGHT, 8 juin 2023, LILLE.

Eddy Moniot-Com’Eddy LE SPOTLIGHT. Un spectacle à la date du 2023-06-08 à 19:00 (2023-06-08 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

Un jeune homme qui raconte son histoire à travers celle d’un vieux monsieur qui lui a tout appris et qui a su lui montrer à quel point la vie est belle. Ce sont les réflexions, les joies et peines d’un ancien vainqueur de concours d’éloquence mais surtout d’un comédien qui a un rêve, jouer la Com’Eddy. Le Saviez-vous? Com’Eddy est le premier spectacle d’Eddy Moniot. Aujourd’hui comédien, Eddy est le gagnant attachant du documentaire qui retrace l’histoire du concours Eloquentia : « À Voix Haute » (vu au cinéma et sur France 2 en 2017). Un seul en scène émouvant qui raconte l’histoire de ce jeune orateur, toujours optimiste. Eddy Moniot-Com’Eddy

Votre billet est ici

LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta Nord

21.8

EUR21.8.

Votre billet est ici