Nord L’Art Indelicat de ka Féminité LE SPOTLIGHT, 7 juin 2023, LILLE. L’Art Indelicat de ka Féminité LE SPOTLIGHT. Un spectacle à la date du 2023-06-07 à 21:00 (2023-06-07 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros. Féminité : nom féminin (ça tombe bien quand même…). Ensemble des caractèrescorrespondant à une image biologiqueet sociale de la femme. Emilie Deletrez fait de la féminité son terrainde jeu. Elle tire, dans ce one gonzesse show, le portraitde différents personnages à l’insu de leur plein gré…Elle enchaîne les changements de costumes aussi vite queles changements de personnalités. Il y en a qui ne s’assume pas « femme », mais elle, elle n’a pas le choix ! Un spectacle original, drôle et burlesque, des tranches devies où toute ressemblance avec des personnages réels neserait que pure coïncidence. L’Art Indelicat de ka Féminité Votre billet est ici LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta Nord 21.8

