Jeremy Charbonnel LE SPOTLIGHT, 2 juin 2023, LILLE.

Jeremy Charbonnel LE SPOTLIGHT. Un spectacle à la date du 2023-06-02 à 19:00 (2023-06-02 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

Dans ce stand-up intime et hilarant, Jérémy Charbonnel nous raconte son itinéraire : l’histoire vraie d’un mec un peu lâche qui décide de prendre des risques pour la première fois de sa vie ! De son enfance au Laos à son idylle avec une narcotrafiquante… Jérémy Charbonnel ne racontera rien ! Sûrement parce qu’il a grandi à St-Cyr-Au-Mont-d’Or, qu’il s’est marié avec une fille de bonne famille et qu’il n’a rien fait de plus excitant que sa JAPD… Alors à 35 ans, Jérémy doit voir les choses en face… Il a passé sa vie à faire ce qu’on lui a dit de faire ! Résultat : une femme, un enfant, une salière électrique et pas grand-chose à raconter… A moins qu’une décision ne vienne tout chambouler ! Avec ce nouveau spectacle, Jérémy Charbonnel, nous expose, avec humour et sincérité, ses failles, ses peurs et ses travers pour mieux révéler les petites faiblesses de chacun. Jeremy Charbonnel

LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta Nord

21.8

EUR21.8.

