Gaétant Petit – Un Ch’Ti va la Vie LE SPOTLIGHT. Un spectacle à la date du 2023-05-31 à 19:00 (2023-05-31 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

Gaëtan Petit nous confie une histoire, SON histoire, sa vraie vie de Chti dans les corons. Il n’a connu que ça mais ne se sent pas à sa place. À travers des personnages fous et attachants qui l’entoure dans sa vie, il passe en revu tout ce qui l’agace. De son village paumé du Pas-de-Calais, à sa famille, sa « crotte », son job et lui-même, Gaëtan nous donne la vision qu’il a de son monde. Il voit sa vie ailleurs, du moins c’est ce qu’il pense … Sous son allure de gaillard musclé sûr de lui, l’humoriste dévoile, avec sincérité, une grande sensibilité et un coté attachant. Lui qui a remporté les prix du jury et du public au festival du rire de Lambres-lez-Douai, il se met en scène en incarnant ses personnages aussi drôles les uns que les autres qui vont vous faire craquer en les mettant dans des situations dans lesquelles chacun et chacune d’entre vous pourrons se retrouver. Le tout avec humour et bienveillance, vous découvrirez plusieurs facettes de cet humoriste plein de surprises et de charme ! Gaétant Petit – Un Ch’Ti va la Vie

LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta Nord

21.8

EUR21.8.

