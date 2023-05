Phayik Charaf – Blanc LE SPOTLIGHT LILLE Catégories d’Évènement: Lille

Nord Phayik Charaf – Blanc LE SPOTLIGHT, 29 mai 2023, LILLE. Phayik Charaf – Blanc LE SPOTLIGHT. Un spectacle à la date du 2023-05-29 à 21:00 (2023-05-29 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros. Blanc, c’est un désir de singularité dans une fratrie de triplés, c’est mon passage du quartier aux études de science politique. C’est une image privilégiée de mes préoccupations, de nos différences comme de nos ressemblances. Pour que l’on rie les uns avec les autres, plutôt que les uns des autres. Pour moi le blanc, c’est l’authenticité, la sincérité et l’innocence, celle du premier spectacle. Phayik Charaf – Blanc Votre billet est ici LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta Nord 17.8

