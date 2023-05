Gérémy Credeville -L’Enquête LE SPOTLIGHT LILLE Catégories d’Évènement: Lille

Nord Gérémy Credeville -L’Enquête LE SPOTLIGHT, 22 mai 2023, LILLE. Gérémy Credeville -L’Enquête LE SPOTLIGHT. Un spectacle à la date du 2023-05-22 à 21:00 (2023-05-22 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros. Amenez n’importe quel objet ce soir là, ils seront tous intégrés dans cette enquête improvisée ! Jean-Rémi Piédevigne est un enquêteur de merde, il était le premier sur le coup pendant l’affaire Grégory, le premier sur place chez les Dupont De Ligonnès, pareil pour la petite Marion Wagon… Bref, il est nul de chez nul. Ce soir cet enquêteur pas très commode (il n’a pas de meubles chez lui) resté dans les années 80 se voit offrir sa dernière mission avec un(e) partenaire qu’il ne connaît pas, peut-être que ce(tte) partenaire sera aussi une brêle… Heureusement, ces deux quiches seront aidées par le public qui aura amené des pièces à conviction. Public parmi lequel se cache des témoins, des suspects, des gens qui n’ont rien à voir là dedans mais qui sont de type méditerranéen, et, peut-être, le coupable… Gérémy Credeville -L’Enquête Votre billet est ici LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta Nord 21.8

EUR21.8. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu LE SPOTLIGHT Adresse 100 Rue Léon Gambetta Ville LILLE Departement Nord Tarif 21.8 21.8 Lieu Ville LE SPOTLIGHT LILLE

LE SPOTLIGHT LILLE Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Gérémy Credeville -L’Enquête LE SPOTLIGHT 2023-05-22 was last modified: by Gérémy Credeville -L’Enquête LE SPOTLIGHT LE SPOTLIGHT 22 mai 2023 LE SPOTLIGHT LILLE

LILLE Nord