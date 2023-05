Sebastien Wust LE SPOTLIGHT, 15 mai 2023, LILLE.

Sebastien Wust LE SPOTLIGHT. Un spectacle à la date du 2023-05-15 à 21:00 (2023-05-15 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

Un « one avocat show » sur la Justice, politiquement incorrect et cruellement drôle. Avocat le jour, comédien la nuit, et inversement, Sébastien Wust égratigne sur un ton décalé et sans filtre, le monde de la justice.La défense des assassins, les moyens de preuve du Moyen-Âge, les avocats de séries télé, les décisions surprenantes du Code pénal, les clients menaçants ou le père Noël : il se moque des clichés… et de lui surtout. Mais l’heure qu’il va passer avec le public pourrait bien se révéler pour lui, un moment de vérité.Sébastien Wust est cash, sans langue de bois. Il invite le public à découvrir la réalité de son métier, tordant le cou avec ironie aux préjugés.Drôle, instructif et ingénieux ! Ouvrez les portes de la salle d’audience de Maître Sébastien. Sebastien Wust

Votre billet est ici

LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta Nord

21.8

EUR21.8.

