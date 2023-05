Pour le Meilleur mais Sans Le Pire LE SPOTLIGHT, 13 mai 2023, LILLE.

Pour le Meilleur mais Sans Le Pire LE SPOTLIGHT. Un spectacle à la date du 2023-05-13 à 19:00 (2023-05-13 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

Flo et Béné n’ont rien en commun pourtant, ils s’aiment et forment un couple moderne, dans l’harmonie du concept « chacun chez soi »! Le couple « tradi », non merci! Ils ont une sainte horreur de l’engagement et surtout de la parentalité. Mais un accident est si vite arrivé…. Une comédie désopilante, entre absurde et ironie avec un soupçon d’humour noir ! Pour le Meilleur mais Sans Le Pire

LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta Nord

