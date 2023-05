Marie Burigat – L’Enfer C’est Vous ! LE SPOTLIGHT, 12 mai 2023, LILLE.

Marie Burigat – L’Enfer C’est Vous ! LE SPOTLIGHT. Un spectacle à la date du 2023-05-12 à 19:00 (2023-05-12 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

L’ENFER C’EST VOUS » (Diarrhée verbale sur le genre humain) Aux abords du demi-siècle, l’extravagante Marie-Viviane nous livre les mémoires et confidences d’une fille naïve, socialement éreintée : Elle décortique, à sa manière, ses propres expériences et nos petites habitudes si tragiquement humaines, entre inepties déconcertantes et clichés absurdes… Marie Burigat – L’Enfer C’est Vous !

LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta Nord

21.8

