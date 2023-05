Dava 9 LE SPOTLIGHT, 11 mai 2023, LILLE.

Dava 9 LE SPOTLIGHT. Un spectacle à la date du 2023-05-11 à 19:00 (2023-05-11 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

Après avoir rempli les salles parisiennes les plus prestigieuses (bar Les Écuries et théâtre Le Métropole), tourné dans toute la France (Rennes et Nantes) ainsi que dans le monde entier (Bruxelles et Liège), Sacha Béhar & Augustin Shackelpopoulos débarquent pour la première fois à Lille !Au carrefour du journalisme et de la rave party, les deux éditorialistes préférés des Français (hors Corse et DOM-TOM) livrent sur scène leur analyse absurde de l’actualité de l’année à grand renfort de coaching pour start-uppers et de langage de winners. « C’est drôle, un peu gênant, parfois gênant d’être drôle et vice versa » LIBERATION Dava 9

Votre billet est ici

LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta Nord

18.8

EUR18.8.

