POUR LE MEILLEUR… Suite au succès de leur premier spectacle Arnaud et Gaëlle font un retour en force !Après avoir mis en scène leur bonheur à deux ils ont eu envie de partager leurs emmerdes à 4, parce qu’y a pas de raison !Comment « un vrai couple » a survécu à l’arrivée de deux enfants en à peine deux ans ? Est-ce que La pat patrouille a fait disparaître Céline Dion en mission ? Est-ce que Baby Shark a dévoré ACDC ?Beaucoup plus occupés, mais toujours aussi déjantés, Arnaud et Gaëlle reviennent pour de nouvelles aventures, en famille et pour le meilleur… Pour Le Meilleur… Gaëlle Gauthier, Arnaud Gidoin

LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta Nord

