Manon Lepomme LE SPOTLIGHT, 3 mai 2023, LILLE.

Manon Lepomme LE SPOTLIGHT. Un spectacle à la date du 2023-05-03 à 21:00 (2023-05-03 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

Après avoir évité à plus de 250 000 spectateurs d’aller chez le psy, Manon Lepomme revient avec un tout nouveau spectacle. Vous la retrouverez toujours aussi déjantée et peut-être encore plus névrosée qu’avant… Manon a grandi, et elle se pose de plus en plus de questions tantôt existentielles, tantôt… futiles… Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Comment faire pour ne pas ressembler à sa mère ? Elle, qui aurait tant aimé être la fille de Lady Di et de Salvatore Adamo… Manon revient en très grande forme avec l’envie encore plus forte de vous faire rire et de vous questionner ! Manon Lepomme Manon Lepomme

Votre billet est ici

LE SPOTLIGHT LILLE 100 Rue Léon Gambetta Nord

21.8

EUR21.8.

Votre billet est ici