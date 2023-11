Lino Le SPLENDID Catégories d’Évènement: 59000

Lille Lino Le SPLENDID, 29 mars 2024, LILLE. Lino Le SPLENDID. Un spectacle à la date du 2024-03-29 à 20:00 (2024-03-29 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros. VERONE PRODUCTIONS (PLATESV-R-2020:1719/1717 ) & LATE PRODUCTIONS présentent ce concert Le légendaire rappeur LINO, anciennement membre du groupe Arsenik. Reconnu pour ses paroles percutantes et son flow inégalable, LINO est un véritable pilier du rap français. Son charisme magnétique et son talent incontestable ont inspiré des générations entières d’artistes. Ce concert promet d’être un moment de pure énergie où les fans auront l’occasion de revivre les classiques intemporels d’Arsenik, ainsi que de découvrir les derniers titres puissants de LINO en solo. Lino prendra d’assaut la scène du Splendid le 1er novembre 2023 à 20H00 !Réservation PMR : 03 20 33 20 17 Votre billet est ici Le SPLENDID LILLE 1, Pl.du Mont de Terre 59000 29.0

