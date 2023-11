Mézigue Live Le SPLENDID, 9 mars 2024, LILLE.

Mézigue Live Le SPLENDID. Un spectacle à la date du 2024-03-09 à 20:00 (2024-03-09 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

Mézigue aka Mezmerlin l’enchanteur n’a pas vraiment d’histoire à raconter. Il diffuse de l’air qui possède une certaine saveur. Si vous aimez invitez le, sinon ne l’invitez pas. Serrage de main. Pour cette nouvelle année, Mézigue a produit un nouvel album intitulé « Qui Existe », un album « basé sur le simple fait de l’existence mdr » a t il déclaré. Motivé par un certain désir d’itinérance, il lance la production dans son studio D.KO Records originel à Villette 45 (Aubervilliers) mais également au Waveform Studio à Bordeaux et au mythique studio Motorbass à Paris fondé par le regretté Philippe Zdar. Il invite différents producteurs et ingénieurs à participer sur certains titres : GGGG, Paul Cut, FSQ, Sans-Qui et Louis Bes. À travers ses 12 titres enchaînant pistes instrumentales et chantées, l’album « Qui Existe » veut, comme Mézigue, simplement exister et trouver sa place dans la nature face à la pluralité de discours que les humains tiennent dans ce bas monde Mézigue

Votre billet est ici

Le SPLENDID LILLE 1, Pl.du Mont de Terre 59000

26.0

EUR26.0.

Votre billet est ici