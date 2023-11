Elephanz Le SPLENDID, 25 novembre 2023, LILLE.

Elephanz Le SPLENDID. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 20:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros.

Nouvel album « Rien de personnel » disponible le 20 octobre 2023 ! ELEPHANZ est un groupe français formé à Nantes en 2008 par Maxime et Jonathan Verleysen, deux frères élevés au son des 60s, aimant le songwriting folk, le format pop et les Hits qui ont fait l’histoire de la musique. Les chansons du duo sont de petites pépites musicales avec de puissantes lignes mélodiques. Les voix des deux frères s’accordent, se répondent ou s’entrechoquent dans un concert de pop synthétique racé et maitrisé. Avec plus de 3 millions d’auditeurs et près de 25 millions de streams en 2022, Elephanz prépare son retour sur scène en 2023, avec un nouvel album prévu pour l’automne ! © Azimuth Elephanz Elephanz

Votre billet est ici

Le SPLENDID LILLE 1, Pl.du Mont de Terre 59000

