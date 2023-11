NeS – Tournée Le SPLENDID, 18 novembre 2023, LILLE.

NeS – Tournée Le SPLENDID. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

La Ville de Nice, le Théâtre Lino Ventura et Panda Events présentent dans le cadre des concerts Nice Music Live Officiel : NeS Après avoir dévoilé l’EP « La Course » porté par le banger « Killcam » et parcouru toute la France avec une tournée à guichets fermés, NeS est de retour sur le devant de la scène pour présenter « Ça va aller », son nouveau projet 8 titres, dans lequel on découvre un NeS très introspectif, touchant et sincère. Bien plus qu’un simple titre de projet, « Ca va aller » fait office de mantra pour le jeune rappeur de 19 ans. Nes

Votre billet est ici

Le SPLENDID LILLE 1, Pl.du Mont de Terre 59000

25.0

EUR25.0.

