Alexis Le Rossignol – « 27 000 » Le SPLENDID, 16 novembre 2023, LILLE.

Alexis Le Rossignol – « 27 000 » Le SPLENDID. Un spectacle à la date du 2023-11-16 à 20:00 (2023-11-16 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros.

Les Productions Adonis & Voies Parallèles (L.PLATESV-R-2021-006931) présentent : ce one-man show Loin des stand-up survitaminés à la recherche de la punchline qui tue, Alexis Le Rossignol offre un spectacle à l’image d’un repas entre amis. Entre improvisations bien senties et anecdotes hilarantes, il excelle dans l’art de pointer du doigt les travers de la société. Et comme à la fin d’une soirée où on a bien ri, on en ressort plein d’énergie et avec la ferme intention de se retrouver rapidement Alexis Le Rossignol – 27 000

Votre billet est ici

Le SPLENDID LILLE 1, Pl.du Mont de Terre Nord

29.0

EUR29.0.

Votre billet est ici