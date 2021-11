Vin’tage Lille du 8 au 13 novembre 2021 Le Braz, 8 novembre 2021 10:00, Lille.

8 – 13 novembre Sur place Sur inscriptions directement vers les cavistes et bars à vin participants – voir programme

Du 8 au 13 novembre prochain, les IGP Sud de France s’associent aux cavistes et aux friperies lillois pour une semaine d’événements à destination des professionnels et des amateurs de bons vins

Vins de partage et de convivialité, ancrés dans leur territoire, les IGP Sud de France sont fiers de leur créativité. Vins d’assemblage pour la plupart, ils n’hésitent pas à mêler les cépages internationaux aux variétés de raisin traditionnelles, comme le carignan, le cinsault, le grenache ou la syrah… Authentiques et novateurs, il leur fallait un événement à leur image : mêlant les genres et rassemblant les gens avec style et engagement. Pour la toute première fois, ils s’associent aux cavistes et aux friperies les plus tendances de Lille afin de proposer un événement au cœur des tendances actuelles, à découvrir du 8 au 13 novembre dans plusieurs lieux lillois.

A cette occasion, six bars à vins / cavistes et six friperies locales se réuniront pour former des duos d’ambassadeurs hybrides et proposer des ateliers de dégustation stylés

Plus d’infos : RDV sur la page de l’événement : https://fb.me/e/1k62rRkOy

Inscriptions : en direct auprès des cavistes et bars à vin participants

Le Braz 43 rue Dodin 59000 Lille Nord

lundi 8 novembre – 10h00 à 23h00

mardi 9 novembre – 10h00 à 23h00

mercredi 10 novembre – 10h00 à 23h00

jeudi 11 novembre – 10h00 à 23h00

vendredi 12 novembre – 10h00 à 23h00

samedi 13 novembre – 10h00 à 23h00