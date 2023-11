Disiz – Tournée L’AERONEF, 13 décembre 2023, LILLE.

KRUMPP MUSIC (L-D-21-3541/3542) PRESENTE EN ACCORD AVEC SUBLIME BLEU CITRON & PEDRO BOOKING : Interdit aux mineurs de – de 16 ans non accompagnés d’un parent Disiz a fait son retour début 2022 avec la sortie de l’album « L’Amour » le 16 mars. Quatre années de travail pour un album qui apparait comme la synthèse parfaite d’un parcours artistique et sentimental. C’est son projet le plus personnel jusqu’à présent, il l’a élaboré de manière presque aliénante, comme un sculpteur qui façonnerait tous les jours son œuvre. À l’origine, la volonté de faire le plus beau disque possible, sans concession. Une démarche qui a fait ses preuves, puisque l’album a été certifié disque d’or en 5 mois seulement (82.000 ventes aujourd’hui), totalise plus de 140 millions de streams premium. Il est porté, entre autres, par le titre « Rencontre » avec Damso qui est certifié single de Diamant et est resté n°1 du Top Singles pendant 6 semaines. La tournée « L’Amour », commencée il y a un an et demi, compte bientôt 70 concerts dont 3 Salle Pleyel complètes et les plus grands festivals de France (Vieilles Charrues, Franco de La Rochelle, Fête de l’Huma, We Love Green…) ne va pas s’arrêter là puisque 10 dates supplémentaires sont prévues pour l’Automne 2023. La sortie de 5 nouveaux titres s’ajoutent à ce tableau pour former l’excipit de l’album « L’Amour… ». MODE D’EMPLOI, DANDY OG, CONS’ DE LOVE, OH MADELEINE, QUARANTE-CINQ. Fragments d’un discours amoureux façon album, où vingt pistes partent du pire, la rupture dans ce qu’elle a de plus dévastateur, pour aller vers le meilleur, la renaissance affective et l’amour, sous toutes ses formes. Disiz

L’AERONEF LILLE Avenue Willy Brandt 59777

