St Graal LA BULLE-CAFE, 3 février 2024, LILLE.

St Graal LA BULLE-CAFE. Un spectacle à la date du 2024-02-03 à 20:30 (2024-02-03 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Prix du public aux Inouïs du Printemps de Bourges en 2022, St Graal s’est fait connaître avec le titre « Les Dauphins ». Au courant de l’été 2021 il poste un extrait de ce titre sur les réseaux et la toile s’enflamme. « Je veux passer ma vie avec toi/ Faire du jet-ski sur les dauphins / Chevaucher aussi les requins / Et faire l’amour sur la plage/ Entourés de coquillages….» La spontanéité et l’hédonisme qui s’en dégagent, l’évidence du refrain, la voix auto-tunée qui se mêle à cette production électro avec une vraie énergie rock en font un titre viral qui devient un vrai tube underground. Ses courtes vidéos cumulent déjà des dizaines de millions de vues sur TikTok (plus de 220k abonnés) et Instagram (près de 50k) et il ne manque pas de dévoiler des extraits de ses compositions à ses followers pour avoir un retour sur ses titres. Auteur-compositeur-interprète de 25 ans, excellent producteur, accompagné par la Nef à Angoulême (sa ville natale), passé par le conservatoire de Bordeaux, St Graal sortira son premier EP en mars 2023 composé de chansons douces-amères sur fond de beats électro, guitares incisives et mélodies pop d’une efficacité redoutable déjà validées par sa communauté. À coup sûr, un souffle nouveau sur la chanson française. St Graal

Votre billet est ici

LA BULLE-CAFE LILLE 47 Rue d’Arras 59000

20.0

EUR20.0.

