TU M’ETONNES (R-2021-012664 / 65) en accord avec Ulysse Maison d’Artistes présente ce concert Dans ses textes ou sur scène, Lombre ne cache rien, ose avec un sourire franc et une danse proche de la transe, l’introspection pour la rendre universelle. Son premier album « Ailleurs » sorti le 12 mai 2023 est une invitation au voyage intérieur, direction une vie faite de rêves à concrétiser et de réalités à embellir. Entre chanson flirtant avec l’électro et spoken word, Lombre invente un dialogue entre le sombre et le soleil pour mieux étourdir et ravir. Retrouvez Lombre sur la scène de la Bulle Café le 13 décembre 2023 à 20h30. Lombre Lombre

LA BULLE-CAFE LILLE 47 Rue d'Arras 59000

