Sophro au jardin Jardin Vauban, 22 juillet 2022 10:00, Lille.

Vendredi 22 juillet, 10h00 Sur place Gratuit et sur réservation https://reservations.lille.fr/event/vah-3/2712

Profitez d’un instant nature et culture pour vous ressourcer tout en découvrant la riche histoire du jardin Vauban.

Cette visite sera menée à deux voix, avec un·e guide conférencier·ère qui vous racontera les grandes et petites histoires du jardin et une sophrologue* qui vous proposera un moment de déconnexion et de retour à soi.

Respirez, soufflez, écoutez, laissez-vous guider !

*La sophrologie est une méthode de relaxation dynamique qui a pour objectif d’harmoniser corps et esprit pour établir un équilibre serein entre les deux. Elle s’appuieb sur des exercices de respiration et de visualisation, qui favorisent la conscience de soi et l’attention portée à son environnement.

Thomas Lo Presti – DICOM – Ville de Lille