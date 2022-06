Visite à deux voix du Jardin des Plantes (les serres) Jardin des Plantes Lille Catégories d’évènement: Lille

Visite à deux voix du Jardin des Plantes (les serres) Jardin des Plantes, 21 juillet 2022 17:00, Lille. Jeudi 21 juillet, 17h00 Sur place Gratuit et sur réservation https://reservations.lille.fr/event/nature2022/2776

Au cœur du quartier Moulins, venez (re) découvrir un des lieux emblématiques : la serre équatoriale. La médiatrice nature et la médiatrice architecture vous feront partager leurs savoirs sur les plantes et l’architecture qui les abrite. le jardin se réinvente autour des nouvelles serres de production de plantes, que vous pourrez explorer. En partenariat avec le Jardin des Plantes Jardin des Plantes 306 Rue du Jardin des Plantes, 59000 Lille 59034 Lille Lille-Moulins Nord jeudi 21 juillet – 17h00 à 19h00 Daniel Rapaich – DICOM – Ville de Lille

