L’été des 6/10 ans : Parcours au Jardin des Plantes Jardin des Plantes Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

L’été des 6/10 ans : Parcours au Jardin des Plantes Jardin des Plantes, 29 juillet 2022 10:30, Lille. Vendredi 29 juillet, 10h30 Sur place Gratuit et sur réservation https://reservations.lille.fr/event/vah-3/2737

Petits et grands sont invités par des médiatrices à parcourir la ville à la recherche de détails cachés sur les façades. Cette saison, 3 parcours vous sont proposés en alternance. Venez explorez ce jardin souvent méconnu des lillois, riche d’une multitude de végétaux remarquables et d’espaces variés comme la roseraie ou la serre équatoriale. C’est le deuxième plus grand parc de Lille ! Etes-vous prêts à faire sa connaissance ? Jardin des Plantes 306 Rue du Jardin des Plantes, 59000 Lille 59034 Lille Lille-Moulins Nord vendredi 29 juillet – 10h30 à 11h30 Daniel Rapaich – DICOM – Ville de Lille

Détails Heure : 10:30 - 11:30 Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Jardin des Plantes Adresse 306 Rue du Jardin des Plantes, 59000 Lille Ville Lille Age minimum 6 Age maximum 10 lieuville Jardin des Plantes Lille Departement Nord

Jardin des Plantes Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

L’été des 6/10 ans : Parcours au Jardin des Plantes Jardin des Plantes 2022-07-29 was last modified: by L’été des 6/10 ans : Parcours au Jardin des Plantes Jardin des Plantes Jardin des Plantes 29 juillet 2022 10:30 Jardin des Plantes Lille

Lille Nord