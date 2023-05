Career Meeting ISG RH Lille ISG RH Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Career Meeting ISG RH Lille ISG RH Lille, 8 juin 2023 08:00, Lille. L’ISG RH vous invite à son événement de recrutement dans les métiers des ressources humaines et des fonctions juridiques. Jeudi 8 juin, 08h00 1 Career Meeting L’ISG RH vous invite à son événement de recrutement dans les métiers des ressources humaines et des fonctions juridiques. L’ISG & les fonctions RH & juridiques : des rôles stratégiques pour les entreprises

A l’ère de la troisième révolution industrielle, les métiers ont changé et ne cesseront d’évoluer et de se transformer. Ils changeront à nouveau demain et nous savons qu’une proportion importante des futurs métiers n’a pas encore été inventée. C’est la raison pour laquelle les professionnels des fonctions stratégiques de l’entreprise doivent pouvoir non seulement comprendre cette révolution permanente, mais aussi l’anticiper au mieux afin de gérer les nouvelles carrières à venir de façon optimale. Par exemple, le DRH, tel qu’on l’a longtemps connu, a vécu. Les directions générales ont désormais besoin d’intégrer la gestion des RH au cœur de leur stratégie.Ces responsabilités nouvelles, requérant par conséquent une expertise poussée, ne peuvent être acquises que par une formation rigoureuse, précisément pensée pour les entreprises de l’avenir. En tant qu’école, notre devoir est d’accompagner ces révolutions dans les entreprises en développant des parcours adaptés au marché mais aussi en apportant des compétences clés pour nos talents au cœur des entreprises. ISG RH Lille 144 rue Nationale 59800 Lille Lille-Centre Lille 59800 Nord Détails Heure : 08:00 Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu ISG RH Lille Adresse 144 rue Nationale 59800 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville ISG RH Lille Lille

