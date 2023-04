Festival Waka Waka #5 : Festival International de Danses Afro-urbaines à Lille ! Hi France, Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Festival Waka Waka #5 : Festival International de Danses Afro-urbaines à Lille ! Hi France, Lille, 21 avril 2023 18:00, Lille. Le Festival INTERNATIONAL WAKA WAKA ! découle de notre travail de valorisation des danses afro urbaines et de celles.eux qui y évoluent et contribuent au rayonnement de ces cultures, en France. 21 – 23 avril 1

https://www.instagram.com/wakawaka_dance_academy/ FESTIVAL WAKA WAKA #5 Le Festival INTERNATIONAL WAKA WAKA ! découle de notre travail de valorisation des danses afro urbaines et de celles.eux qui y évoluent et contribuent au rayonnement de ces cultures, en France. Le Festival Waka Waka c’est un event engagé ! UN ÉVÉNEMENT ÉCO-RESPONSABLE Danses afro et éco-responsabilité: un enjeu incontournable pour notre festival ! INTERCULTURALITÉ Le partage, on adore ! En cohérence avec les objectifs de l’école, il s’agit ici de valoriser et partager les cultures et les danses de matrice afro urbaines. EMPOWERMENT Un jury 100% féminin ! Waka Waka place au cœur de ses valeurs la valorisation de la puissance féminine, la confiance et l’estime de soi. Nous mettons un point d’honneur à encourager l’ambition de toutes les femmes. La programmation : CONFÉRENCE LE THÈME: Les violences faites aux femmes dans le monde de la danse. Set DJ live – Dance – Afro-Food

POUR QUI: Ouvert au public, gratuit. en mixité

DATE: Vendredi 21 Avril 2023.

HORAIRES: De 18h à 21h. LIEU: Hi France, Lille DES WORKSHOPS 100% ENJAILLEMENT ! LE CONCEPT: 12 workshops de danses de matrices afro-urbaines se dérouleront avec des professeur.e.s afro-descendant.e.s internationaux et reconnu.e.s !

POUR QUI: Tous publics, payant. Certains cours en non-mixité de genre! DATE: Samedi 22 Avril 2023.

HORAIRES: De 10h30 à 22h30. LIEU: Hi France, Lille DES BATTLES DE DANSE ALL STYLES ! LE CONCEPT: Nous permettons à tous les amoureux.ses des danses Hip Hop et afro urbaines, de venir exprimer leur passion à l’occasion d’une Battle de danse Afro vs Hip Hop, et un battle Afro Experimental.

POUR QUI: Ouvert gratuitement au public.

Participation payante pour les danseu.r.ses

DATE: Dimanche 23 Avril 2023. HORAIRES: De 13h à 20h.

LIEU: Hi France, Lille

NOTRE PETIT +: Jury 100% féminin ! Hi France, Lille 235 bd paul painlevé Lille-Moulins Lille 59000 Nord

Détails Heure : 18:00 - 11:00 Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Hi France, Lille Adresse 235 bd paul painlevé Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Hi France, Lille Lille

Hi France, Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Festival Waka Waka #5 : Festival International de Danses Afro-urbaines à Lille ! Hi France, Lille 2023-04-21 was last modified: by Festival Waka Waka #5 : Festival International de Danses Afro-urbaines à Lille ! Hi France, Lille Hi France, Lille 21 avril 2023 18:00 Hi France, Lille Lille

Lille Nord