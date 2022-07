Les petits curieux : la couleur dans l’architecture Grand’Place, 5 novembre 2022 10:30, Lille.

Petits et grands curieux, partez à la recherche des couleurs dans la ville ancienne et la ville contemporaine.

Apprenez à les reconnaître, à comprendre comment elles sont fabriquées et découvrez leur rôle dans l’architecture lors d’un petit parcours guidé à Euralille 2 autour du Bois habité. Et après la balade, place à l’atelier plastique pour jouer et créer tout en couleurs !

Grand’Place Palais Rihour, Pl. Rihour, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

samedi 5 novembre – 10h30 à 12h00

Cécile Ruquier