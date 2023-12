FORUM INCYBER EUROPE Lille, Grand Palais Lille, 26 mars 2024 08:00, Lille.

FORUM INCYBER EUROPE 26 et 27 mars 2024 Lille, Grand Palais Sur inscription

Le Forum InCyber est le principal événement européen sur les questions de la sécurité et de confiance numérique.

Sa singularité est de rassembler tout l’écosystème de la cybersécurité et du “numérique de confiance”: clients finaux, offreurs de services, éditeurs de solutions, consultants, forces de l’ordre et agences étatiques, écoles et universités…

Le Forum InCyber, c’est à la fois :

• Un salon pour trouver des réponses opérationnelles à vos besoins

• Un forum dédié au partage d’expériences et à la réflexion collective

• Un sommet pour contribuer à la construction d’un espace numérique plus sûr

Cet événement vise à répondre à une double urgence :

• Faire face aux défis opérationnels de la cybersécurité

• Contribuer à la construction d’un futur numérique conforme aux valeurs et aux intérêts européens

Infos : [LE FORUM – FORUM INCYBER – EUROPE (forum-incyber.com)](LE FORUM – FORUM INCYBER – EUROPE (forum-incyber.com))

26-28/03/24, Lille Grand Palais

Lille, Grand Palais Grand Palais Lille 75008 Quartier des Champs-Élysées Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-26T09:00:00+01:00 – 2024-03-26T18:30:00+01:00

2024-03-27T09:00:00+01:00 – 2024-03-27T18:30:00+01:00

cybersécurité numérique