International Lille Tattoo Convention Lille Grand Palais Lille

International Lille Tattoo Convention Lille Tattoo Convention revient du 16 au 18 février 2024 ! 16 – 18 février Lille Grand Palais Pass journée : 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T14:00:00+01:00 – 2024-02-16T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-18T11:00:00+01:00 – 2024-02-18T20:00:00+01:00

Créée en 2016, l’International Lille Tattoo Convention figure parmi les plus importantes conventions de tatouage en Europe, en nombre d’exposants et de visiteurs.​

L’évènement a réuni l’an dernier 20 000 visiteurs. Cette année, du 16 au 18 février, la convention, organisée par Lille Grand Palais et Millénium Events & Com, rassemblera 440 tatoueurs sélectionnés sur la scène nationale et internationale. Tous les courants seront représentés avec un éclairage particulier porté sur l’art sacré du tatouage. La programmation de cet évènement dédié aux cultures urbaines fera aussi la part belle aux propositions audacieuses d’artistes alternatifs et de créateurs inspirés par les cultures urbaines.

Lille Grand Palais 1 Boulevard des Cités-Unies, 59777 Lille Lille 59042 Lille-Centre Nord Hauts-de-France