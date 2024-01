Lille Art Up! Lille Grand Palais Lille, jeudi 8 février 2024.

Lille Art Up! Lille Art Up! La foire de galerie d’art contemporain revient à Lille du 8 au 11 février 2024 8 – 11 février Lille Grand Palais Plein tarif prévente – 15€

Plein tarif sur place – 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T11:00:00+01:00 – 2024-02-08T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-11T10:00:00+01:00 – 2024-02-11T19:00:00+01:00

La foire Lille Art Up ! revient plus vaillante que jamais portée par la mise en avant de la jeune création, la grande variété des techniques et l’ouverture vers la scène internationale. Ainsi la photographie, la sculpture et les arts visuels ont été particulièrement valorisés. Cette volonté d’ouverture permet de poursuivre le renouvellement des exposants et d’ouvrir une fenêtre aux artistes témoins de notre temps. Les galeries sont encore nombreuses cette année à participer à Lille Art Up ! Après sa sélection d’une centaine de galeries dont un quart de galeries étrangères, l’évènement lillois continue sa belle ascension nationale et internationale tout en conservant l’esprit convivial aimé par les exposants et les visiteurs. Dans un contexte mondial perturbé, l’art reste toujours une passion, ancrée dans notre culture occidentale et animée par un esprit de découverte et de collection. Quant au marché de l’art contemporain, depuis le XXIe siècle il connaît un développement extraordinaire avec de plus en plus de ventes aux enchères, de plus en plus d’artistes et de plus en plus de collectionneurs. Concernant les galeristes, ils sont des passeurs essentiels des artistes qu’ils défendent, promeuvent et diffusent. Solitaires, ils font des choix artistiques que le marché ou l’histoire de l’art vont peut-être ou pas valider. La galerie est un laboratoire permanent suscitant la curiosité et l’admiration pour la créativité des œuvres d’art exposées.

