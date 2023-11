Naturabio, le salon de la bio, du bien-être et de l’habitat sain Lille Grand Palais Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Naturabio, le salon de la bio, du bien-être et de l’habitat sain Lille Grand Palais Lille, 24 novembre 2023, Lille. Naturabio, le salon de la bio, du bien-être et de l’habitat sain 24 – 26 novembre Lille Grand Palais Entrée gratuite disponible sur le site internet ! Naturabio, le salon de la bio, du bien-être et de l’habitat sain en région Hauts-de-France revient. Avec cette année un Village des P’tits Nouveaux, pépinière de très jeunes entreprises aux idées audacieuses, pratiques et originales… Au programme :

3 jours pour (re)découvrir plus de 140 exposants, rencontrer des producteurs régionaux, nationaux ou internationaux, faire ses cadeaux de Noël, participer à des ateliers durables, échanger avec des conférenciers et autres experts dans leur domaine. Rendez-vous du 24 au 26 novembre à Lille Grand Palais , 1 bd des Cités Unies à Lille. Le programme est d’ores et déjà disponible sur

https://www.salon-naturabio.com/visiteur_programme/ INFOS PRATIQUES :

Du 24 au 26 novembre de 10h à 19h10h à 18h le dimanche

Dernière entrée 30 mn avant la fermeture

Lille Grand PalaisHall Bruxelles

2023-11-24T10:30:00+01:00 – 2023-11-24T19:10:00+01:00

