Conférence : Les chercheurs relèvent de nouveaux défis pour notre santé LILLE GRAND PALAIS Lille, 8 novembre 2023, Lille.

Conférence : Les chercheurs relèvent de nouveaux défis pour notre santé Mercredi 8 novembre, 18h30 LILLE GRAND PALAIS Entrée libre

L’Institut Pasteur de Lille fête son 130e anniversaire et vous invite à vous projeter dans les nouveaux défis que nos chercheurs relèvent pour notre santé.

Parmi ces défis d’aujourd’hui et demain, nous aborderons les sujets de l’antibiorésistance et des impacts du changement climatique sur la cartographie sanitaire mondiale.

Table ronde 1 : Antibiorésistance, une pandémie silencieuse

Selon un rapport repris par l’OMS, à l’horizon 2050, l’antibiorésistance sera à l’origine de 10 millions de morts par an dans le monde, soit cinq fois plus qu’à l’heure actuelle. La France reste parmi les pays européens les plus consommateurs d’antibiotiques. Alors se dirige-t-on vers une impasse thérapeutique ? Comment y répondrons-nous demain, et quels sont nos besoins pour avancer ?

Echanges avec nos chercheurs sur cette prise de conscience d’une crise annoncée, sur les causes et effets de cette antibiorésistance, et ce qu’ils mettent en place pour lutter contre ce phénomène global qui touche tous les pays. Nous prendrons pour exemple la tuberculose contre laquelle l’Institut Pasteur de Lille est sur le front.

Table ronde 2 : Les impacts du changement climatique sur la cartographie sanitaire mondiale

Aujourd’hui, le changement climatique nuit à la santé humaine et aura un impact bien plus grave dans le futur. Le risque de propagation de maladies infectieuses lié au climat est corrélé à l’impact de celui-ci sur les systèmes biologiques et écologiques. Comment appréhender l’incidence du changement climatique sur des risques sanitaires aux origines multifactorielles ? Quel est le risque de propagation de maladies émergentes ou ré-émergentes ?

Echanges avec nos chercheurs sur le sujet, leur position, sur ce qu’il faudrait mettre en place pour anticiper ce risque de propagation de maladies infectieuses lié au climat et s’en protéger demain.

Informations & inscriptions https://evenium.events/confanniversaire2023

LILLE GRAND PALAIS 1 boulevard des Cités Unies, Lille Lille 59042 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evenium.events/confanniversaire2023 »}] [{« link »: « https://evenium.events/confanniversaire2023 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T18:30:00+01:00 – 2023-11-08T20:00:00+01:00

2023-11-08T18:30:00+01:00 – 2023-11-08T20:00:00+01:00

conférence santé