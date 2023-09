Salon AMENAGO : espace conseil AMELIO France Rénov’ Lille Grand Palais Lille, 4 novembre 2023, Lille.

Salon AMENAGO : espace conseil AMELIO France Rénov’

Pendant toute la durée du salon AMENAGO, les conseillers AMELIO France Rénov’ sont mobilisés pour vous accueillir sur leur stand, répondre gratuitement à vos questions concernant vos projets de construction, de rénovation, d’adaptation de votre logement, et vous informer sur les aides financières mobilisables. Venez découvrir AMELIO, le service public de la Métropole Européenne de Lille pour l’amélioration de l’habitat, les services et dispositifs de conseil et d’accompagnement proposés par le réseau AMELIO.

→ Du samedi 4 au dimanche 12 novembre 2023 de 10h à 19h (Nocturne le vendredi 11 novembre jusqu’à 21h)

Lille Grand Palais

Entrée à retirer sur le site de l’organisateur : https://amenago.com

Lille Grand Palais 1 Boulevard des Cités Unies, Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

