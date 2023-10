Tous SNCF – Forum recrutement Lille grand palais Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Tous SNCF – Forum recrutement Lille grand palais Lille, 12 octobre 2023, Lille. Tous SNCF – Forum recrutement Jeudi 12 octobre, 10h00 Lille grand palais 1000 postes, 35 métiers parmis lesquels : conduite des trains & des bus • maintenance • relation clients • sûreté • gestion des circulations • ingénierie • technologie de l’information…

Découverte métiers – conférences – job dating…

Entrée libre, n'oubliez pas votre CV… Lille grand palais 1, Boulevard des Cites-Unies 59777 EURALILLE Lille 59000

2023-10-12T10:00:00+02:00 – 2023-10-12T19:00:00+02:00

