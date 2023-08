24ème Salon du Livre Ancien de Lille Lille Grand Palais Lille, 7 octobre 2023, Lille.

24ème Salon du Livre Ancien de Lille 7 et 8 octobre Lille Grand Palais Prix d’entrée 5€, tarif réduit 2, 50€

Les 7 et 8 octobre prochains, Lille Grand Palais accueillera, pour la dixième année consécutive, le Salon du Livre Ancien de Lille.

Au fil des stands, du XVIe au XXIe siècle, à la découverte des multiples

facettes du livre, vous pourrez vous laisser séduire par des plans, cartonnages, livres d’enfants, autographes, éditions originales, manuscrits, ouvrages aux thématiques variées (régionalisme, histoire, sciences, cuisine, anthropologie, médecine et bien d’autres), et aussi rares éditions de bandes dessinées, de romans policiers ou d’anticipation; vous admirerez des livres illustrés par les plus grands artistes de la période moderne, des livres-objets, et des gravures signées par des maîtres de l’estampe, belges, français, japonais ainsi que des affiches, notamment des affiches d’expositions et publicitaires des plus grands artistes du vingtième siècle.

Vous pourrez apprécier les travaux de nos artisans d’art, n’hésitez pas à les consulter si vous êtes en possession d’ouvrages à restaurer ou à relier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T19:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

