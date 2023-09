Human Day Lille Lille Grand Palais Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Human Day Lille Lille Grand Palais Lille, 19 septembre 2023, Lille. Human Day Lille Mardi 19 septembre, 09h00 Lille Grand Palais https://humanday.fr/ Human DAY, l’événement de la rentrée dédié à l’Humain dans les organisations revient ce mardi 19 septembre à Lille Grand Palais. Au Programme : un congrès,

des ateliers thématiques,

des pitchs innovation,

plus de 120 stands proposant des solutions et une remise des Prix valorisant les bonnes pratiques au service de l’Humain. Le thème de cette édition : « L’expérience employeur, clé de l’attractivité employeur »

