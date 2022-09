3 salons de l’Etudiant à Lille Lille Grand Palais, 8 octobre 2022, Lille.

La ville de Lille accueille 3 Salons de l’Etudiant le samedi 8 octobre à Lille Grand Palais de 9h à 17h : – Arts, communication, numérique – Grandes écoles – Santé, social, paramédical & sport

Lille Grand Palais 1 Boulevard des Cités-Unies, 59777 Lille

Ces événements, incontournables pour le jeune public, sont organisés avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale et de la et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et la Région académique Hauts-de-France.

Quelles poursuites d’études après le bac ? Quel parcours dans l’enseignement supérieur est le plus adapté à votre profil ? Quelles études pour quels métiers ?

Profitez de cette journée pour rencontrer les acteurs incontournables de la formation de votre région. Renseignez-vous sur les études et les métiers qui s’offrent à vous. Pour affiner votre projet d’orientation, vous pouvez également assister aux conférences thématiques qui constituent une réelle occasion de rencontrer des spécialistes de la formation et d’échanger avec eux.

Ces salons s’adressent :

– aux lycéens concernés par l’élaboration, la mise en œuvre d’un projet d’orientation et la découverte de Parcoursup,

– aux étudiants souhaitant se réorienter, poursuivre leurs études après un bac +2/+3 ou affiner leurs choix d’orientation,

– aux parents et aux enseignants qui accompagnent les jeunes dans leurs choix d’études et de métiers.

Préparez votre visite sur le salon en ligne sur letudiant.fr, vous pourrez découvrir la liste des exposants et le contenu du salon. Mettez en favoris les exposants que vous désirez rencontrer lors du salon physique et les conférences auxquelles vous souhaitez assister pour un parcours de visite personnalisé ! N’hésitez pas à poser vos questions en ligne !

Pour télécharger votre invitation gratuite et obligatoire, rendez-vous sur :

https://bit.ly/REF-SAL-LILLETRIPLETTE22

Nous vous accueillons en tout sécurité conformément aux normes sanitaires en vigueur.

Bonne visite !



