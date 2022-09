Maker Faire Lille lille gare saint sauveur Lille Catégories d’évènement: Lille

Maker Faire Lille 14 – 16 octobre

Entrée libre et gratuite

Festival de l'innovation et de la créativité
lille gare saint sauveur
17 Bd Jean-Baptiste Lebas 59800 Lille

0621952686 http://www.lille.makerfaire.com https://www.facebook.com/events/413049484121362/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D Rendez-vous les 14, 15 & 16 octobre prochains à la gare Saint Sauveur pour la 4ème édition de Maker Faire Lille produite par Leroy Merlin. Une édition 100% gratuite et en entrée libre sur le thème de l’habitat durable, autour de thématiques comme les économies d’énergie et d’eau, la qualité de l’air, l’adaptabilité du logement, la lutte contre les nuisances sonores ou encore le jardinage responsable. ?? Sans oublier l’économie circulaire avec un repair café géant et de nombreux ateliers DIY pour toute la famille! Fidèle à sa vocation – promouvoir l’esprit maker dans tous les domaines -, Maker Faire Lille foisonnera à nouveau d’initiatives créatives, inventives et inspirantes. 600 makers sont attendus : des designers et leurs créations écoresponsables, des cosplayers fantasques, des codeurs virtuoses, des ingénieurs rêveurs… Maker Faire est l’événement référence du mouvement maker. 400 éditions sont désormais organisées chaque année dans 44 pays. A la croisée des chemins entre la tradition du faire soi-même, héritée du passé, et les nouvelles technologies qui offrent une multitude de possibilités, ces foires réunissent des communautés de passionnés, de curieux qui venues partager avec le public leur envie de [re]Faire le monde. En partenariat avec lille3000 dans le cadre de l’Automne à la Gare Sauveur.

