DIMENSION Birthday Pop-up GARAGE Lille, samedi 10 février 2024.

Célébrez les 3 ans de la marque DIMENSION avec le plus gros pop-up 100% streetwear de Lille !

Plus de 40 marques indépendantes venues de toute la France seront là pour vous présenter leurs dernières collections

Le rendez-vous incontournable de la culture urbaine est de retour à GARAGE :

Friperies vintage, Y2K et marques indépendantes

Tattoo dans tous les styles

Sneakers à prix bas

Barber-shop pour se faire une nouvelle coupe

Nail-artistes pour une manucure au top

Strass dentaires et grillz pour faire briller vos sourires

Défiez vos potes lors d’animations et mini-jeux rap toute la journée

Découvrez les dernières tendances des 4 coins de la France avec des créateurs talentueux et des marques émergentes !

DJ SET et STREET FOOD sur place

// ENTRÉE GRATUITE //

Samedi 10 février – 10H/19H

GARAGE – 34 Boulevard Carnot à Lille

Ⓜ️ Métro Gare Lille Flandres ou Rihour

