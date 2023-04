FESTIVAL DU CINÉMA EUROPÉEN de Lille FESTIVAL DU CINÉMA EUROPÉEN, 31 mars 2023, LILLE.

FESTIVAL DU CINÉMA EUROPÉEN de Lille FESTIVAL DU CINÉMA EUROPÉEN. Un spectacle à la date du 2023-03-31 à 00:00 (2023-03-31 au ). Tarif : 38.0 à 38.0 euros.

une entrée du 31/03 au 05/04/2023 trois cinémas partenaires Cinéma l’Univers,UGC Ciné Cité, et Cinéma Majestic Le Festival du Cinéma européen est un festival mettant en compétition des courts métrages issus de toute l’Europe. La 39e édition du Festival se déroulera à Lille du 31 mars au 5 avril 2023 dans nos trois cinémas partenaires : l’UGC Ciné Cité (40 Rue de Béthune, 59800 Lille), le Majestic (54 Rue de Béthune, 59800 Lille) et l’Univers (16 Rue Georges Danton, 59000 Lille). Pendant plusieurs jours, vous pourrez profiter de conférence, projections le jour, soirées thématiques le soir et activités sur le village place Richebé ! Parmi les 2600 courts métrages reçus de toute l’Europe, 53 ont été sélectionnés pour participer à la Compétition Officielle et représentent 17 nationalités. Choisis pour faire sourire, voyager, émouvoir ou bouleverser nos spectateurs, ces courts métrages seront aussi jugés par des jurés professionnels pour tenter de remporter la compétition. Cette année Frédéric Chau, Maxence Danet-Fauvel et Jean-Bernard Emery ainsi que deux étudiants cinéphiles constituent le jury officiel chargé de départager les différents courts métrages et remettre les prix ; un jury que vous pourrez rencontrer lors de la table ronde à la FNAC mardi 4 avril, ou bien lors de la cérémonie de clôture ! Le billet place unique vous donne accès à l’une des neuf séances en compétition, et pour un maximum de flexibilité nous vous proposons de vous rendre directement dans l’un de nos cinémas partenaires pour assiter à l’une de nos séances au gré de vos envies, dans la limite des places disponibles. La Compétition officielle se compose de 5 séances. Tandis que la séance Héritage(s) questionne la place et l’identité des personnages dans ses propres héritages, la séance Pile ou Faces met en lumière des personnages qui incarnent la dualité de l’homme. La séance De tes propres ailes, des personnages étouffés par les codes sociaux tentent de s’émanciper des contraintes de leur quotidien. Pour les plus romantiques, la séance A cœur ouvert explore la passion sous toutes ses facettes : entre passion dévorante et amours éteints, entre soi et les autres, les personnages de cette séance font face à leurs sentiments, s’y emmêlent et s’en libèrent. Enfin, les plus indécis pourront s’identifier aux personnages de la séance A l’heure du choix, qui, seuls ou entourés, se retrouvent face à leurs décisions, leurs doutes, leurs convictions et doivent faire un choix ; mais à quel prix ? La Compétition Autres Regards, quant à elle, réunit des courts métrages autour de genres: Documentaire, Animation, Animation expérimentale et Expérimentale. Le Festival espère vous retrouver nombreux !

