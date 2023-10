Cet évènement est passé México Mío Lille et la Région Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord México Mío Lille et la Région Lille, 8 juin 2019, Lille. México Mío 8 juin – 31 juillet 2019 Lille et la Région Entrée libre MÉXICO MÍO Dès le 08 juin ! CHEZ LES COMMERÇANTS ET PARTENAIRES ELDORADO À LILLE ET DANS LA MÉTROPOLE. Après un appel à images qui a remporté un vif succès, México Mío propose à des photographes amateurs d’exposer leurs plus beaux clichés du Mexique. Ce projet a pour volonté de créer une rencontre entre les photographes amateurs et le public lillois, en exposant leurs productions chez les Commerçants Partenaires d’Eldorado. 25 photographes sont ainsi exposés dès le 8 juin dans 64 commerces à l’occasion de la semaine Mexique, temps fort Eldorado. Retrouvez le circuit des expositions México Mío sur la carte aux trésors interactive Eldorado ! ACCÈS LIBRE Photographes : Sylvie Astier, Nathalie Audegond, Franck Barrières, Bettina Belet, Milo Beriot, Céline Codron Morant, Clément Garcette, Élise Feillée, Aranzazu Huerta Juarez, Arturo Jones, Dot Logsdon, Stéphane Mailly, Quentin Marrecau, Anne-Zoé Morterol, Margaux Orst, Ophélie Parent, Maxime Piette, Diego Pulido, Adrien Roa, Catalina Stefan, Anne-Sophie Thill, Annaelle Toquet Etesse, Jérôme Vanbaelinghem Commerçants : Les 5 Marmites, Atelier des Chefs, Aquathermes, Besides, Boulangerie Au P’tit Louis Cormontaigne, La Cantine Verte, Le Comptoir de Cana, Croque François, Cul de Poule, France Montres, Fresh Burritos Hôpital Militaire, Fresh Burritos Solférino, Good’mandises, Hopen Source, Ibis Lille Centre Gares, Ibis Lille Centre Grand Palais, Ibis Styles Lille Centre Gare Beffroi, Ibis Lille Roubaix Centre, Ibis Lille Tourcoing Centre, Ibis Villeneuve d’Ascq, Les Intrépides Concept Store, Lil’langues, Le Lovibond, La Luck, Mercure Lille Centre Vieux-Lille, Mercure Lille Aéroport Lesquin, Mercure Lille Métropole, Mère Fille &Co, Le Métropole, Mozz’Art, Novotel Lille Centre Grand Place, Novotel Lille Centre Gares, Novotel Lille Aéroport, La Petite Boîte Jaune, Pharmacie du Buisson, Poggio, Reflet du Soleil, The Room, Suite Novotel Lille Europe, Thomas Cook, TUI Store Lille, Virginie Brunel Optique Crédit photo : Jérôme Vanbaelinghem Música Lille et la Région Lille Lille 59033 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-08T09:00:00+02:00 – 2019-06-08T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

