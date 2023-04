L’isolation des murs (ateliers théorique et pratique) Lille, en ligne ou en présentiel Lille Catégories d’Évènement: Lille

L’isolation des murs (ateliers théorique et pratique) Lille, en ligne ou en présentiel, 22 avril 2023, Lille. L’isolation des murs (ateliers théorique et pratique) Samedi 22 avril, 09h30 Lille, en ligne ou en présentiel Atelier gratuit sur inscription préalable obligatoire L’isolation des murs (ateliers théorique et pratique) Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les bons choix (techniques, matériaux…) et apprenez à réaliser votre isolation en vous exerçant sur un modèle de mur en taille réelle. Cette animation est proposée en deux parties : un atelier théorique et un atelier pratique. Le suivi des deux parties est obligatoire.

Animé par un conseiller AMELIO France Rénov’ d’URBANIS et de la MRES (théorie) et par le GRAAL (pratique) 1ère session → Samedi 22 avril 2023 de 9h30 à 12h (Atelier théorique) Lille – Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue Racine

Inscription préalable en ligne obligatoire, via ce formulaire : https://forms.gle/9PHGJmH575hWZCT57 ou au 03 59 00 03 59 → Samedi 06 mai 2023 de 9h30 à 13h (Atelier pratique) Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont l’adresse vous sera communiquée à l’inscription : voir l’événement dédié pour le détail. Lille, en ligne ou en présentiel Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/9PHGJmH575hWZCT57 »}] [{« link »: « https://forms.gle/9PHGJmH575hWZCT57 »}] https://forms.gle/9PHGJmH575hWZCT57 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T09:30:00+02:00 – 2023-04-22T12:00:00+02:00

2023-04-22T09:30:00+02:00 – 2023-04-22T12:00:00+02:00 AMELIO

