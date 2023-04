L’auto-réhabilitation accompagnée pour votre projet de rénovation énergétique partie 1 Lille, en ligne ou en présentiel Lille Catégories d’Évènement: Lille

L’auto-réhabilitation accompagnée pour votre projet de rénovation énergétique partie 1 Lille, en ligne ou en présentiel, 20 avril 2023, Lille. L’auto-réhabilitation accompagnée pour votre projet de rénovation énergétique partie 1 Jeudi 20 avril, 17h30 Lille, en ligne ou en présentiel Atelier gratuit sur inscription préalable L’auto-rénovation accompagnée pour votre projet de rénovation énergétique L’auto-réhabilitation accompagnée, c’est accompagner les habitantes et les habitants à réaliser par eux-mêmes des travaux dans leur logement. Cet accompagnement permet l’amélioration de l’habitat, tout en favorisant l’autonomie et le développement de la capacité d’agir. Découvrez une manière originale, enrichissante, conviviale de réaliser des travaux de rénovation, tout en réduisant leurs coûts. Cette animation se déroule en deux parties.

Animé par les Compagnons Bâtisseurs, opérateur AMELIO Partie 1 → Jeudi 20 avril 2023 de 17h30 à 19h30 Cet atelier pratique a lieu à Lille dans un local dont l’adresse vous sera communiquée suite à votre inscription.

