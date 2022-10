Lille, terre de tournages Devant l’entrée de la Vieille Bourse, coté Grand’Place Lille Catégories d’évènement: Lille

Lille, terre de tournages Devant l’entrée de la Vieille Bourse, coté Grand’Place, 26 février 2023 15:30, Lille. 26 février – 19 mars 2023, les dimanches Sur place Gratuit et sur réservation. https://reservations.lille.fr/event/vah-4/3096

Les petits meurtres d’Agatha Christie ou Germinal, ça vous dit quelque chose ? Lors de cette visite, accompagné·e·s d’ un·e guide conférencier·ère et d’une comédienne, vous verrez la ville comme dans une série ! Qu’elles soient historiques, policières ou romantiques, les séries sont de plus en plus tournées dans les rues de Lille, choisie en toile de fond. Une partie du parcours emprunte un secteur pavé. Devant l’entrée de la Vieille Bourse, coté Grand’Place Grand’Place de Lille 59000 Lille Lille-Centre Nord dimanche 26 février 2023 – 15h30 à 17h00

dimanche 12 mars 2023 – 15h30 à 17h00

dimanche 19 mars 2023 – 15h30 à 17h00 Guilhem Fouques – DICOM – Ville de Lille

