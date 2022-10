Un dimanche, un quartier : femmes et sculptures Devant le Palais Rihour, place Rihour Lille Catégories d’évènement: Lille

Un dimanche, un quartier : femmes et sculptures Devant le Palais Rihour, place Rihour, 12 mars 2023 14:00, Lille

Les visites gratuites « un dimanche, un quartier » vous font (re)découvrir une partie de la ville. Pourquoi ne pas faire un pas de côté à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes et explorer l’une des facettes de notre matrimoine ? Muses, allégories, déesses, résistantes ou ouvrières, partez à la rencontre des femmes qui ont marqué l’histoire lilloise et dont les représentations ornent de nombreux édifices du centre-ville. Une partie du parcours emprunte un secteur pavé. Devant le Palais Rihour, place Rihour Place Rihour 59046 Lille Lille-Centre Nord dimanche 12 mars 2023 – 14h00 à 16h00 Service Ville d’art et d’histoire – Ville de Lille

