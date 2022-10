45 minutes chrono : Les deux gares Devant la Gare Lille Flandre, près de la sculpture jaune (Romy) Lille Catégories d’évènement: Lille

Profitez de votre pause-déjeuner pour enrichir votre connaissance de la ville ou découvrir un lieu emblématique de Lille que vous n’avez jamais eu le temps de visiter. C’est un voyage que vous ferez, d’une gare à l’autre, d’une période à une autre et pourtant en restant à Lille. Ce sont en effet deux gares qui sont implantées dans le centre de Lille, fait assez rare ! Vous pourrez ainsi découvrir la gare Lille Flandre avec sa façade de pierre et sa grande halle de métal puis la gare TGV Lille-Europe à l’architecture innovante tout en verre et béton et coiffée d’une étonnante vague. Prenez votre billet ! Devant la Gare Lille Flandre, près de la sculpture jaune (Romy) Place de la gare lille 59800 Lille Lille-Centre Nord jeudi 8 décembre – 12h30 à 13h30

